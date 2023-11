Acidente deixa motociclista ferido em Três Rios

Um motociclista acabou se envolvendo em um acidente na entrada do bairro Purys, em Três Rios, na tarde desta terça-feira (14). O caso aconteceu por volta das 14:40.

As primeiras informações dão conta que o rapaz teria tentado desviar de um carro, mas acabou perdendo o controle da moto. Ele bateu na calçada e caiu em uma valeta abaixo da rua, em frente a uma linha férrea.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma equipe do Corpo de Bombeiros resgata a vítima. Em poucos minutos, diversos populares se aglomeraram na parte superior do local para acompanhar o salvamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 20 anos, sofreu ferimentos moderados e foi levada para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.