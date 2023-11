A Polícia Civil de Volta Redonda está fazendo buscas pelo consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, de 30 anos, que está desaparecido desde a semana passada. Na segunda-feira (13), investigadores da delegacia de polícia fizeram buscas no alto de um morro do bairro Monte Castelo, depois que o carro de Rodrigo – um Honda City preto –, foi encontrado no bairro. O par de tênis que ele usava foi achado no morro, mas ele não foi localizado.

As buscas foram iniciadas depois que a família recebeu informações de que o corpo de Rodrigo estaria enterrado no morro. Nesta terça (14), a procura vai ser feita com o auxílio de um drone, em busca de algum ponto com terra revirada.

Embora a polícia não tenha encontrado vestígios do corpo, parentes de Rodrigo publicaram nas últimas horas, em redes sociais, mensagens dando conta de que ele estaria morto. A Polícia Civil, no entanto, diz que tal afirmação só pode ser feita se o corpo for encontrado. (Foto: Arquivo pessoal)