A Polícia Civil encontrou na tarde desta terça-feira (14), no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, o corpo do consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, de 30 anos, desaparecido desde a semana passada. O cadáver estava enterrado em uma cova rasa, em um local de difícil acesso, e só foi localizado graças a um drone das autoridades. A família de Rodrigo já foi avisada.

Rodrigo, segundo informações apuradas, foi enterrado em uma cova de aproximadamente quatro palmos. No momento, ainda não havia informações sobre marcas de violência no cadáver. A perícia está no local para levantar maiores detalhes. Na segunda-feira (13), investigadores da delegacia de polícia fizeram buscas no alto de um morro do bairro Monte Castelo, depois que o carro de Rodrigo – um Honda City preto –, foi encontrado no bairro.

O par de tênis que ele usava foi achado no morro, mas ele não foi localizado. As buscas foram iniciadas depois que a família recebeu informações de que o corpo de Rodrigo estaria enterrado no morro.