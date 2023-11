Espaço conta com três piscinas, sendo uma exclusiva para as crianças, e estará aberto ao público das 8h às 17h

Os moradores de Volta Redonda que procuram uma alternativa para curtir o feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira (15), e se refrescar da onda de calor, têm como opção o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, que estará aberto ao público das 8h às 17h. A estrutura conta com três piscinas, sendo uma para lazer (social), outra voltada para as crianças e uma olímpica, que proporcionam aos usuários uma oportunidade para curtir o feriado com a família em um espaço gratuito e de qualidade.

Para frequentar o Parque Aquático é necessário apresentar a carteirinha do parque, acompanhada de documento de identidade com foto e exame dermatológico em dia. Menores de 14 anos só podem frequentar acompanhados dos pais, e entre 14 e 17 anos eles podem frequentar sozinhos, desde que tenham autorização assinada pelo responsável na secretaria.

Os interessados em frequentar o parque podem procurar a secretaria de segunda a sexta-feira, das 8h até 11h45 e das 13h às 17h, exceto nos feriados. Para fazer a carteirinha é necessário apresentar documento de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em Volta Redonda, além de agendar o exame dermatológico.

Zoológico é outra opção

Outra opção para curtir o feriado é o Zoológico Municipal, que estará aberto ao público das 8h às 16h30. O espaço é arborizado e propício para caminhadas, além oferecer área de lazer para as crianças, lanchonete e locais em que as famílias podem fazer um piquenique e aproveitar o dia. Foto: Divulgação