Equipe do órgão atua em mais uma contenção de encosta no bairro Mariana Torres; região recebeu 96 intervenções de revitalização de espaços públicos desde 2021

O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) executa mais uma obra de contenção de encosta no bairro Mariana Torres. Desta vez, seis funcionários da autarquia da Prefeitura de Volta Redonda atuam na Rua B, em frente ao número 7, na construção de muro solo-cimento ensacado. A técnica é empregada para a estabilização de taludes em terrenos que já apresentam processo de erosão. A intervenção começou no dia 23 de outubro, e a previsão de conclusão é o próximo dia 21 de novembro. O investimento é de R$ 18.199,48.

A região do bairro Mariana Torres, que inclui Vila Brasília, Vale Verde, Verde Vale, Eldorado, Coqueiros, Belo Horizonte e Fazendinha, recebeu 96 obras entre 2021 e outubro de 2023, dentre elas reforma de servidão; revitalização de praça e viela; reparo em escadaria; construção de passeio público; estabilização de encosta e talude; e intervenções como a reforma das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do Mariana Torres, Vila Brasília e Belo Horizonte. O investimento total é de R$ 4 milhões.

O vereador Rodrigo Nós do Povo faz questão de agradecer ao prefeito Antonio Francisco Neto e a toda equipe da prefeitura, que tem se dedicado para entregar diversas melhorias nos bairros da região do Vila Brasília, onde ele tem forte atuação.

“Faço muitas solicitações ao prefeito e secretários municipais em prol da comunidade, e sempre sou atendido. É gratificante ver que as melhorias estão chegando a todas as regiões da cidade, inclusive aos bairros mais distantes do centro”, disse Rodrigo Nós do Povo, que no último sábado (11) prestigiou a reinauguração de praça e quadra de esportes no bairro Coqueiros, também na região.

Obras do Furban beneficiaram 57 bairros entre 2021 e 2023

Entre 2021 e 2023, o Furban entregou um total de 315 obras, incluindo contenções (taludes, muros, etc.), sistemas de drenagem de água da chuva, revitalização de espaços públicos, reparos estruturais em escadas e calçadas e diversos outros serviços, beneficiando 57 bairros de Volta Redonda, em um investimento de mais de R$ 18 milhões.

“Essas obras visam garantir a segurança e melhorar o dia a dia da população nos bairros. São obras que atendem a reivindicações dos moradores e que, na maioria dos casos, trabalham na prevenção de acidentes. O objetivo é melhorar o cotidiano da comunidade”, disse o diretor-técnico do Furban, Ernesto da Rocha. Foto: Divulgação