Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (14), entre uma moto Honda e um Fiat, deixou o motociclista ferido, na altura do trevo do Belvedere, no km 255, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí.

A vítima foi socorrida para a Santa Casa da cidade. Não há informações sobre seu quadro de saúde. O condutor do Fiat não se feriu.

O trânsito fluiu normal para os procedimentos das equipes.