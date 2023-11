Onda de calor: CRMV-RJ relaciona dicas de cuidados para os animais

Com as temperaturas subindo, é hora de garantir que os animais de estimação também estejam seguros e confortáveis durante o calor intenso. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) compartilha dicas práticas para assegurar o bem-estar pets nesse período.

Lembrem-se que calor pode impactar negativamente os animais de estimação, e é dever dos responsáveis garantir que eles estejam seguros e confortáveis. Confira:

Hidratação: Certifique-se de que os pets tenham acesso constante a água fresca, pois ajuda muito na diminuição da temperatura corporal. A desidratação é um risco real no calor, então mantenha os recipientes cheios e com fácil acesso.

Abrigo contra o sol: Proporcione áreas sombreadas para que os pets possam se proteger do sol forte. Lugares frescos são essenciais, especialmente para raças mais sensíveis ao calor.

Atenção aos passeios: Escolha horários mais amenos para os passeios, evitando o asfalto quente e o risco de queimadura dos coxins. O ideal é que aconteçam no início da manhã, quando o sol está mais fraco, ou à noite, quando ele está se pondo, evitando, assim, uma hipertermia – quando a temperatura fica mais alta que o normal, o que pode provocar, inclusive, a morte do animal

Pelagem: Escovar regularmente ajuda na ventilação da pele. Considerando a raça, um corte de pelo pode ser benéfico, mas sempre consulte um médico-veterinário primeiro.

Parasitas: Em épocas de altas temperaturas, parasitas externos como pulgas e carrapatos encontram condições perfeitas para se reproduzir. Por isso, estejam com os cuidados preventivos em dia para evitar esse tipo de situação.

Doenças: A Leptospirose é uma doença infecciosa causada pelas bactérias do gênero Leptospira. É bastante conhecida, e prevalente em boa parte do mundo. Além de poder evoluir a óbito (se não for tratada corretamente), a Leptospirose chama a atenção por ser uma zoonose, ou seja, transmitida entre animais domésticos, silvestres e humanos. A enfermidade pode aparecer tanto no ambiente urbano como no rural, sendo o verão a época com maior número de casos. Fiquem atentos ao calendário vacinal.

Atenção aos sinais: Esteja atento a sinais de desconforto, como ofegância excessiva. Se notar algo incomum, não hesite em buscar ajuda de um profissional.