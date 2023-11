A Polícia Militar recuperou na madrugada desta terça-feira (14), em Volta Redonda, uma moto com registro de roubo ocorrido no último sábado (11) no bairro Voldac.

O veículo pertence a um homem, de 36 anos, morador do bairro Siderópolis. A moto estava na Rua Vespasiano, no bairro Retiro. De acordo com a polícia, a moto estava sem a placa quando foi encontrada.

O proprietário foi avisado e a moto foi levada para a delegacia, onde foi feito o registro de recuperação. (Foto: PM/Divulgação)