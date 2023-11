Policiais militares prenderam na manhã de segunda-feira (13) um suspeito de tráfico de drogas, de 25 anos, na Rua Jaime Guimarães Arruda, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Após denúncia de intensa movimentação de tráfico de drogas, os agentes montaram um cerco e conseguiram deter o suspeito. Com ele foram apreendidos 43 trouxinhas de erva seca, um tablete com aproximadamente 500g de erva seca, um tubo com pó branco, dois tubos com líquido aparentemente com alucinógeno, uma garrafa térmica com líquido aparentemente alucinógeno, material para endolação, caderno com anotações do tráfico, dois aparelhos celulares bloqueados, uma porção (aproximadamente 20g) de erva seca e R$254,85.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.