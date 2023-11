Policiais Militares apreendem uma pistola e munições em Angra dos Reis 

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 33º BPM (Angra dos Reis), com informações do Disque Denúncia (0300-253-1177), apreenderam na noite desta segunda-feira (13), na Rua da Restauração, na Lambicada, em Angra dos Reis, uma pistola Bersa calibre 9mm, com numeração raspada e 05 munições 9mm intactas.

Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros por traficantes armados e houve o revide. Após o confronto, foi feita uma varredura na área, sendo encontradas a arma e munições. Os suspeitos não foram localizados.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão.

Quem tiver informações sobre a localização pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.