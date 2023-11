Sindicato da Construção Civil oferece convênios para seus associados

O presidente Zeomar Tessaro reforça a importância de atualizar a carteirinha para ter direito aos benefícios

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil oferece vários convênios aos seus associados, com descontos em consultas médicas, exames laboratoriais, tratamento odontológico, escolas e universidades, clubes de lazer, entre outros serviços. Para ter direito aos descontos, o trabalhador precisa apresentar a carteirinha do sindicato que pode ser confeccionada ou atualizada na sede da entidade, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

O horário de atendimento é das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O trabalhador titular precisa levar a carteira de trabalho, CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, três fotos 3X4 recentes e o último contracheque comprovando o desconto da taxa do sindicato.

Para a carteirinha dos dependentes são necessárias a carteira de identidade da esposa, a certidão de casamento ou documento que comprove a união estável, uma foto 3×4 recente e a certidão de nascimento dos filhos até 18 anos.

O presidente do sindicato, Zeomar Tessaro, reforça a importância de se informar e manter a carteirinha atualizada para não perder os descontos nos convênios e outros benefícios exclusivos para os associados.

– É importante acompanhar as redes sociais para ficar por dentro sobre o que sindicato oferece de serviços e as campanhas salariais. Temos também o SinZap (WhatsApp), canal exclusivo para atender o trabalhador da construção civil. O número é o (24) 99275-4521 – informa Zeomar.