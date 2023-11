Suspeito de importunação sexual é preso no Centro de Volta Redonda

Suposto crime teria ocorrido em um ponto de ônibus na Avenida Amaral Peixoto, no Centro; homem foi encontrado no interior de coletivo

Um homem de 63 anos, suspeito de importunar sexualmente mulheres foi detido na tarde desta terça-feira (14) por guardas municipais de Volta Redonda. Ele teria praticado os atos libidinosos em um ponto de ônibus na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e, logo em seguida, embarcado no coletivo.

Uma das vítimas abordou os guardas municipais que estavam em patrulhamento e relatou o abuso. Os agentes o encontraram dentro de um ônibus logo após o suposto crime. Ao desembarcar do veículo, uma outra mulher identificou o suspeito como autor de atos libidinosos contra ela. Segundo a vítima, o homem teria colocado as mãos dentro da bermuda, na altura do genital, fazendo gestos e falando palavras que ela não conseguiu compreender. A mulher revelou que tentou fugir do assédio, chegando a entrar em uma farmácia, mas o suspeito a perseguiu.

Diante dos fatos narrados, o homem foi conduzido à Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher) juntamente com as duas vítimas, e preso em flagrante pelo crime.

O tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa elogiou a rápida ação dos agentes da Guarda Municipal nas ruas de Volta Redonda, em mais um caso de suposta importunação sexual.

“Mais uma vez, parabenizo aos guardas municipais envolvidos nesta ocorrência. É imprescindível que ações deste tipo não fiquem impunes. A resposta foi rápida e eficaz, além de mostrar à população que a Guarda Municipal se faz presente e torna o ambiente da cidade mais seguro. É importante a vítima confiar nos órgãos de segurança, nos guardas municipais em questão para fazer a denúncia. Temos realizado fiscalizações constantes e temos uma cidade totalmente monitorada por câmeras”, disse Luiz Henrique.