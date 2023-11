Vereador solicita realização de operação Lei Seca no Bairro Retiro

O vereador Renan Cury, de Volta Redonda, pediu às autoridades a realização da Operação Lei Seca no Retiro. Ele se pronunciou a respeito na sessão da segunda-feira (13) na Câmara, ao comentar o acidente que vitimou um motoboy de 29 anos, na noite anterior. O motorista do carro que colidiu com a motocicleta de Giovane Vieira Acipreste, de 29 anos, foi preso por embriaguez ao volante.

“Vemos muitos bares funcionando, mas não vemos nenhuma Lei Seca [no bairro], somente na Amaral Peixoto [no Centro]. No Retiro, precisamos de mais fiscalizações da Lei Seca. O que não pode, [é] um motoboy voltando do trabalho morrer em um acidente provocado por um homem por suspeita de embriaguez. Infelizmente, é mais um trabalhador voltando do trabalho e morrendo em um acidente. Quem sabe se estivesse a Lei Seca acontecendo naquele local o acidente teria sido evitado?”, afirmou o parlamentar.

O motorista envolvido no acidente vai responder por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar. Não havia sido possível confirmar se ele foi autorizado, na audiência de custódia, a responder em liberdade.

A colisão aconteceu na Avenida Sávio Gama. Giovane era morador do bairro. (Foto: Redes sociais) Com informações Foco Regional