Município atingiu 18% de adesão ao exame neste ano, um aumento de 100% em relação ao mesmo quadrimestre do ano passado; crescimento é fruto das ações do programa PREVENIR

O programa PREVENIR, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, apresentou na tarde de segunda-feira (13), no auditório da prefeitura, dados sobre a cobertura do preventivo (Papanicolau) em mulheres de 25 a 64 anos. Volta Redonda atingiu 18% de adesão ao exame no segundo quadrimestre (maio a agosto) de 2023, um aumento de 100% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os indicadores são do Sisab (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica), do Ministério da Saúde.

O PREVENIR orienta o rastreio organizado de mulheres em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) do município, conscientizando sobre os cuidados com a saúde da mulher, principalmente, na prevenção ao câncer do colo do útero e de mama. Os dados foram exibidos pela coordenadora do PREVENIR, a oncologista Luciana Francisco Netto, às equipes da Atenção Primária à Saúde que atuam diretamente no atendimento das mulheres dentro das unidades básicas de saúde. As unidades que mais se destacaram na realização do exame foram homenageadas com flores.

Além das profissionais de saúde, a subsecretária de Saúde de Volta Redonda, Rosa Lages, e o deputado estadual Munir Neto estiveram presentes no encontro e elogiaram a atuação do projeto. O aumento da adesão das mulheres ao preventivo é atribuído às ações do programa PREVENIR, que foi iniciado em novembro de 2022. Uma das primeiras atividades foi o cadastramento de mulheres da área de abrangência da UBSF do bairro Vila Mury, e também do aumento na oferta do exame preventivo em todas as unidades básicas de saúde, além da conscientização das mulheres em eventos/campanhas municipais.

“O PREVENIR começou com o apoio do Inca (Instituto Nacional de Câncer) e tem o objetivo de diminuir a mortalidade e morbidade do câncer do colo do útero e de mama em Volta Redonda, e também para aumentar a cobertura do exame preventivo por meio de rastreio organizado”, disse a coordenadora do PREVENIR, oncologista Luciana Netto. “O rastreio possibilita a realização de exames em pacientes sem sintomas na faixa etária de 25 a 64 anos, no qual a incidência de certo tipo de câncer é mais alta. Isso ajuda a identificar a possibilidade de existência de tumores em estágios iniciais, com chance de acesso mais rápido ao tratamento, reduzindo a mortalidade e melhorando a qualidade de vida das mulheres.”

O preventivo

O exame preventivo é um procedimento simples e indolor, indicado para mulheres de 25 a 64 anos, e através dele é possível identificar lesões causadas pelo vírus HPV (papilomavírus humano), que podem levar ao câncer do colo do útero se não tratadas. Todas as unidades básicas de saúde de Volta Redonda fazem o exame sem custos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“É colhido um material do colo do útero e enviado ao laboratório. O exame pode ser feito por uma profissional de saúde, e é importante que as mulheres retornem às unidades de saúde para buscar o resultado e dar continuidade ao atendimento, caso necessário. O exame é fundamental na identificação da doença”, explicou.

Campanha municipal ‘Primavera Rosa’

Luciana Netto comentou ainda que as ações do PREVENIR também estão atreladas à campanha municipal “Primavera Rosa”, iniciada em 23 de setembro e que segue até 22 de dezembro, com o objetivo de intensificar a oferta do exame preventivo e o encaminhamento para a mamografia – indicada para mulheres a partir de 40 anos.

Os próximos Dias D da “Primavera Rosa”, com ampliação das atividades, serão realizados em 18 de novembro e 9 de dezembro, sempre aos sábados. Nestes dias, todas as unidades básicas de saúde ficarão abertas das 8h às 17h, com serviços voltados às mulheres. Foto: Divulgação