Primeira parte do serviço foi concluída com a colocação de massa asfáltica; a próxima etapa é a marcação da nova sinalização

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado, concluiu na última semana o asfaltamento de 19 ruas do bairro Santo Agostinho. As vias vão receber agora a nova sinalização. Enquanto isso, o governo municipal já busca recursos para que o asfalto novo chegue a outras partes do bairro. Ao todo, o convênio com o Estado prevê o asfaltamento de 300 ruas em diversos bairros do município. No entanto, há possibilidade de mais uma verba ser liberada para ampliar esse número de vias beneficiadas.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que já pediu ao deputado estadual Munir Neto que busque a liberação do próximo convênio. “Já elaboramos o projeto, temos toda a papelada pronta e agora precisamos da ajuda do Munir para tirar esse convênio do papel. Ele já nos ajudou com a liberação da verba que está sendo investida no asfaltamento destas 300 ruas, mas queremos ampliar isso. É muito importante ter um deputado que represente os interesses de nossa cidade junto ao Estado e o Munir vem fazendo isso”, destacou o prefeito.

Apesar do transtorno que as obras causaram nas últimas semanas, com o asfaltamento pronto os moradores do bairro terão melhores condições para transitar pelas ruas. O asfalto novo chegou nas seguintes vias: Amador Bueno; Barão de Mauá; Bartolomeu Bueno da Silva; Belém; Boa Vista; Califórnia; Caviana; Curitiba; Fernando de Noronha; Jaime Martins; Sargento Jaime Pantaleão de Moraes; Macapá; Maceió; Manaus; Marajó; Natal; Porto Alegre; Porto Velho; Washington.

Nova pavimentação melhora dia a dia dos moradores

A dona de casa Sônia Camargo, 79 anos, elogiou a nova pavimentação. “Nosso bairro está mais bonito agora. Tinha muitos buracos nas ruas e eu tinha medo de cair ao atravessar a rua. Agora isso acabou”.

Outra moradora que está satisfeita com o novo asfalto é a Rosemere Ribeiro, de 57 anos. “Minha mãe mora aqui no Santo Agostinho e estou achando essa obra excelente. As ruas estavam com muitos buracos e a gente tinha dificuldade até de atravessar a rua. Agora está ótimo”, elogiou.

Josemar de Oliveira, 54 anos, é moradora da Rua Lino Moreira e conta que a sua rua também foi beneficiada com a nova pavimentação. “Acabaram os buracos na minha rua. Agora estamos esperando terminar essa fase da obra no bairro, para que ele seja todo sinalizado”, comentou.

A aposentada Patrícia Gonçalves, moradora da avenida Beira-Rio, que também está ganhando asfalto novo, destaca as melhorias. “Muita coisa vai progredir aqui no bairro. A gente tinha dificuldade até para pegar carros de aplicativos, pois os motoristas reclamavam muito dos buracos. De acordo com eles, o Santo Agostinho era o pior bairro da cidade para eles trabalharem. Agora não vamos mais passar por isso”.

Comerciantes também destacam a melhoria no asfalto

O comerciante Kaio de Almeira destaca que o acesso à Rua Cabo Clodoaldo Ursulano era muito difícil. “O asfalto estava muito ruim e com muitos buracos. Agora podemos transitar facilmente e tem acontecido menos acidentes”.

Felipe Araújo Rodrigues é morador do Santo Agostinho e trabalha em uma loja de suprimentos para animais. “Há tempos estávamos precisando desse asfalto novo. Nosso bairro estava com muito buracos, o que dificultava muito o trânsito, tanto de carros como de pessoas”, disse o morador.

Raul Pereira de Souza, 57 anos, é proprietário de uma loja de fantasias há vários anos. “Esse asfalto representa uma grande melhoria para o bairro. Apesar das obras causarem um certo transtorno durante a execução do serviço, o resultado é muito bom. Que outras obras sejam realizadas aqui no nosso bairro, merecemos”, ressaltou o comerciante. Fotos de divulgação