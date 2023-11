Cras de Volta Redonda orientam usuários sobre a campanha Novembro Azul

Ao longo do mês serão realizadas ações como rodas de conversas, atividades lúdicas e oficinas

Com o objetivo de contribuir para a divulgação da campanha Novembro Azul, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda, por meio dos centros de Referência de Assistência Social (Cras), está promovendo durante este mês ações para orientar os usuários sobre a importância da prevenção, sintomas do câncer de próstata e o tratamento contra a doença. Entre as ações previstas estão: rodas de conversas, atividades lúdicas e oficinas.

A primeira ação foi realizada no Cras do bairro Monte Castelo, onde aconteceu uma integração dos grupos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), em parceria com a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro São João. Durante o encontro, uma equipe do ITEC (Instituto Tecnológico de Capacitação) falou sobre a saúde do homem, abordando temas como a importância de realizar o exame e a resistência que eles costumam ter.

A sede da Smac também entrou no clima e ganhou uma decoração com bigodes e laços azuis, que são os símbolos do movimento Novembro Azul no Brasil. Todo o material utilizado foi produzido de forma sustentável, com papel reciclável, visando salientar e promover o consumo consciente no setor público.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que é muito importante que todos tenham acesso à informação, uma vez que, através dos exames preventivos e a conscientização da população, boa parte dos diagnósticos é feita antes que o tumor provoque sintomas.

“O Novembro Azul tem como objetivo conscientizar e encorajar os homens para a consulta médica, para a realização de exames regulares, do autoexame e tratamento, especialmente do câncer da próstata. Estamos aproveitando nossos equipamentos para divulgar essa importante campanha, em parceria com a secretaria de Saúde. Vale destacar que esse tipo de câncer é a segunda doença que causa mais mortes entre os homens, e a sua cura apenas é possível mediante o diagnóstico precoce, daí a importância da campanha” ressaltou a secretária.

A doença

O câncer de próstata é o tumor mais comum entre homens com mais de 50 anos. De acordo com as estatísticas, um em cada oito homens desenvolverá câncer de próstata no decorrer da vida. No entanto, somente um homem em cada 41 morrerá da doença. Esse tipo é responsável por cerca de 10% de todas as mortes provocadas por câncer em pacientes do sexo masculino no Brasil.

A próstata é responsável pela produção dos nutrientes e fluidos que constituem o esperma. Está situada logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Por seu interior passa a uretra, detalhe anatômico que explica o motivo das alterações prostáticas originarem dificuldade para urinar, queixa comum nos homens com mais de 50 anos. Fotos de divulgação.