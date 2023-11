O consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, de 30 anos, de Volta Redonda, encontrado morto na tarde de terça-feira (14), teria sido assassinado com golpes de “pá e enxada” na cabeça. A informação foi obtida pelo Informa Cidade por meio de fontes ligadas à investigação do caso. O cadáver foi localizado enterrado em uma cova rasa no alto de um morro do bairro Monte Castelo, a cerca de quatro palmos do solo. As motivações para o crime ainda são desconhecidas, mas a Polícia Civil já têm dois suspeitos de envolvimento no ocorrido.

De acordo com apuração do jornal, não havia marcas de tiros no cadáver. Na mesma tarde em que o corpo foi encontrado, policiais civis prenderam no bairro uma mulher com 40 pinos de cocaína e dois rádios de comunicação. Segundo informações do delegado Vinícius Coutinho, o companheiro dela, que seria o gerente do tráfico no bairro, é um dos investigados. Ele conseguiu fugir.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito apontado como o gerente seria o homem de confiança do chefe do tráfico no Monte Castelo, que se encontra preso. Ele pode ter sido o mandante do crime.

Rodrigo estava desaparecido desde o dia 7 deste mês. Na segunda-feira (13), a companheira dele procurou a polícia depois dos rumores de que o consultor havia sido assassinado e enterrado em uma cova rasa no morro do Monte Castelo. Ela explicou aos policiais que não fez antes o registro do desaparecimento porque Rodrigo costumava sair de casa quando os dois se desentendiam, mas logo retornava. (Fotos: Arquivo Pessoal e Polícia Civil)