Morador de BM é preso com 200 kg de maconha, na Dutra, em Taubaté

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite de terça-feira (14), um homem transportando 200 kg de maconha em um veículo Jeep Compass, na Via Dutra, em Taubaté,

O veículo, que seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro, circulava em alta velocidade pela rodovia, o que chamou a atenção dos agentes. Na abordagem, foram encontrados 100 tabletes da droga, no porta-malas do carro.

O homem, que é morador de Barra Mansa, informou que pegou a droga com um desconhecido no Centro de SP e que receberia R$18 mil pelo transporte da droga até a cidade do Rio de Janeiro. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Taubaté, para as providências cabíveis.