Sob a coordenação e orientação do Delegado Titular Vinícius Coutinho, agentes da Delegacia de Polícia de Volta Redonda, com base em monitoramento e informações de inteligência, prenderam em flagrante, no bairro Monte Castelo, uma mulher com 40 pinos contendo cocaína e 2 rádios transmissores.

Segundo informações do delegado, o companheiro dela, que conseguiu fugir, seria o gerente do tráfico no bairro e um dos investigados pelo assassinato do consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, cujo corpo foi encontrado em uma cova rasa, no morro do mesmo bairro.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito seria o homem de confiança do chefe do tráfico no Monte Castelo, que se encontra preso. Ele pode ter sido o mandante do crime.

Ela será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.

DISQUE DENÚNCIA:

WhatsApp (24) 3339-2462