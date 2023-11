Mulher é assassinada no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa

A Jovem Lhaudana Raíssa Vieira dos Reis Aloquio, 29 anos, estudante de educação física, foi assassinada a tiros nesta manhã de Quarta-feira (15), na Rua Goiânia, no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa. De acordo com as informações, a vítima foi alvejada por diversos disparos, indo a óbito no local.

A Polícia Militar foi acionada, após a perícia o corpo será removido para o IML de Volta Redonda. Foram encontrados seis estojos de munição de pistola deflagrados. Até o momento não há informações sobre suspeitos. O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia de Polícia da cidade.