Um carro colidiu com a mureta central da Via Dutra, na pista sentido Rio, em Itatiaia, no final da madrugada desta quarta-feira (15). O acidente foi no km 315.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mulher de 46 anos que dirigia o veículo teve ferimentos e foi levada ao Hospital de Emergência de Resende. Foi verificado que o carro está com os pneus traseiros em mau estado, o que deve ter contribuído para a perda de controle de direção, pois a pista estava molhada pela chuva. Por isso foi aplicada multa de R$ 195,23.