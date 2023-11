Uma guarnição do programa ‘Bairro Presente’ do Parque Mambucaba, apreendeu quatro litros de lança-perfume e 20 litros de clorofórmio, produto químico usado na fabricação do lança-perfume ou do “cheirinho da loló” como também é conhecida a droga.

Os policiais receberam a denúncia de que um homem, usando boné preto, estava carregando de forma suspeita uma caixa e dois galões.

Os agentes foram ao local, mas quando avistou a viatura, o suspeito fugiu, deixando para trás o material apreendido: 80 frascos transparentes com lança-perfume, totalizando quatro litros; um galão com 20 litros de clorofórmio e uma caixa com frascos vazios. O caso foi registrado na Projeção da Delegacia de Polícia de angra dos Reis, no Parque Mambucaba.