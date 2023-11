Cantora Taylor Swift anuncia adiamento de show após morte de fã

A cantora Taylor Swift anunciou neste sábado, 18, que o show, que seria feito nesta noite no Engenhão, no Rio de Janeiro, será adiado. De acordo com uma carta divulgada em seus stories no Instagram, a decisão veio devido às altas temperaturas na cidade.

“Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem e sempre estarão em primeiro lugar”, escreveu em seu perfil oficial.

Nova data

Em seu perfil oficial do Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes informou sobre o adiantamento e disse que o show acontecerá na segunda-feira, 20.

“Acabei de receber um informe dos responsáveis do show da Taylor Swift que [disseram] que tem dois fatores que levam que o show seja adiado de hoje para segunda-feira. Primeiro, a artista parece não estar bem diante dos ocorridos de ontem. De fato, a temperatura do Engenhão está muito alta, tem muitos atendimentos médicos”, informou.

Ainda segundo Paes, a orientação para quem já está no local do show é para ficarem tranquilos e que a “organização vai ver como será transferido para segunda-feira e, para quem não consegue, vão ver como recompensar as pessoas”.

A estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira (17) durante o show da cantora norte-americana Taylor Swift, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Ela faleceu após uma parada cardiorrespiratória. O show ocorreu em um período de forte calor em vários estados do país. Na manhã de ontem, a sensação térmica se aproximou dos 60° na cidade do Rio.