Carreta carregada de chopp se acidenta na Dutra, em Itatiaia

Por volta de 22 horas de sexta-feira (17) a Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre acidente na altura do km 330 da Dutra, em Itatiaia.

No local, equipe apurou que o condutor de uma carreta transportando barris de chopp perdeu o controle, colidindo contra a mureta central, no sentido RJ, tendo parte da carga caído da carreta na faixa esquerda da pista no sentido SP, ficando as pistas em ambos os sentidos (RJ e SP) com interdição parcial (faixas esquerdas obstruídas). Devido ao fluxo de veículos estar reduzido daquele horário em diante, não houve reflexo no trânsito. Houve saque de parte da carga antes da chegada da PRF. O condutor não se feriu. Por volta dr 3h45min ambas as pistas estavam desobstruídas e trânsito liberado, fluindo normalmente.