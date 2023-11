Um Astra capotou no início da tarde deste sábado (18) no km 291 da Via Dutra, em Barra Mansa. O carro seguia em direção a São Paulo quando o motorista perdeu a direção e colidiu com a mureta central.

A Polícia Rodoviária Federal disse que o motorista não se feriu. Houve interdição parcial causando congestionamento de cerca de 3km no trânsito.