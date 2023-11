Após o estouro de um transformador na Av. Roberto Silveira em Paraty, comerciantes contabilizam os prejuízos gerados devido a um transformador com danificações.

As equipes da Enel estiveram no local na noite desta sexta-feira (17), mas após a conclusão do reparo o transformador estourou.

Neste momento as equipes retornaram ao local e segundo informações já estão colocando outro no lugar .

Mas os prejuízos causados ainda serão contabilizados pois 14 lojas sofreram com a falta de energia.