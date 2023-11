Defesa Civil e Secretaria Municipal de Infraestrutura estão percorrendo toda a cidade

Equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão desde a madrugada desse sábado (18) trabalhando para amenizar os estragos provocados pelas fortes chuvas acompanhadas de rajadas de ventos e raios que atingiu a cidade na noite de sexta-feira (17). De acordo com a Defesa Civil foram registradas 14 ocorrências na cidade, a maioria delas ligadas a queda de árvores. A maior preocupação foi com os diversos rompimentos de rede elétrica.

Ainda de acordo com o levantamento realizado pela Defesa Civil de Volta Redonda e a Secretaria Municipal e Infraestrutura (SMI) os bairros mais atingidos foram: São Luiz e Candelária, com chuva de 12 mm localizada na região e rajadas de vento de 30k/h. Não houve registro de desabrigados ou desalojados no município.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura está com uma equipe composta por cem homens, seis retroescavadeiras e doze caminhões na rua para amenizar os estragos causados pelas chuvas.

As equipes da secretaria de Infraestrutura estão desobstruindo as principais vias e o trabalho de remoção e limpeza segue durante todo o dia pelos bairros.

Os bairros Barreira Cravo, São Luis, Três Poços, Volta Grande, Aeroclube, Pinto da Serra, São Sebastião e Dom Bosco tiveram várias vias fechadas e estão sendo desobstruídas.

As equipes também já iniciaram o reparo e a manutenção da Escola Maestro Franklin, no bairro Dom Bosco, que foi destelhada.