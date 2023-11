Fortes ventos castigam bairros e causam estragos em Volta Redonda

Os ventos que atingiram Volta Redonda durante a chuva da noite da sexta-feira (17) provocaram estragos em alguns bairros da cidade. Os mais prejudicados foram São Luís, Candelária e Pinto da Serra. A Volta Grande também contabiliza danos e moradores do bairro relatam vias ainda interditadas por árvores caídas.

A Defesa Civil municipal ainda não divulgou um balanço das ocorrências. A ventania causou a queda de árvores e de postes, além de destelhar algumas residências. Segundo moradores, houve queda de árvores sobre veículos.

Postes caíram arrastando fios para o meio de ruas. Os moradores das áreas atingidas estão sem energia elétrica desde as 21h. A reportagem entrou em contato com a Light e aguarda um balanço da situação.

“No Pinto da Serra parece que ocorreu um ‘canudo’ de vento, que saiu quebrando árvores. Ônibus não conseguiram passar. Carros só conseguiam passar pela calçada. O portão do Detran [no São Luís] foi arrancado. Tampas de caixas d’água foram parar aos montes nas ruas. Placas de sinalização foram arrancadas”, disse uma moradora do São Luís.

Esta notícia será atualizada assim que houver mais informações. Foco Regional