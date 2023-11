Ação aconteceu ao longo do dia e será mantida no domingo. Agentes da Operação Lei Seca e Segurança Presente atuarão em conjunto com a Cedae e o Corpo de Bombeiros

Mais de 210 agentes do Governo do Estado do Rio de Janeiro trabalharam neste sábado, 18/11, no entorno do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, até o anúncio do cancelamento do show da cantora Taylor Swift. A ação vai continuar neste domingo, quando está prevista outra apresentação da artista. Devido às altas temperaturas registradas na capital, o governador Cláudio Castro determinou a realização de uma operação conjunta, com 130 agentes da Operação Lei Seca e do Programa Segurança Presente, além do Corpo de Bombeiros e os aguadeiros da Cedae, para a distribuição gratuita de 16 mil garrafas d’água gelada e a atuação de 60 bombonas, com a capacidade de cada uma reservar 10 litros.

O Corpo de Bombeiros destinou 20 viaturas e 80 bombeiros que ativaram mangueiras de seis caminhões, com a capacidade de lançar 4 mil litros de jato de água por minuto, espalhados pelos quatro setores do Engenhão, para refrescar os fãs que aguardam na fila do evento. Mesmo sob forte calor e sol escaldante, a população teve condições de se refrescar para assistir a apresentação da artista norte-americana no Engenhão nesta noite.

– Além do emprego de mil agentes de segurança ao longo dos três dias de evento, contamos com o reforço de equipes multidisciplinares do Governo do Estado para o melhor atendimento à nossa população e também aos visitantes que vieram ao nosso estado para acompanhar este grande show. Reforçamos o pedido à população que se hidrate e alimente nesses dias de forte calor, pois enfrentaremos dias atípicos, de temperaturas mais elevadas – orientou o governador Cláudio Castro.

Água de graça no domingo

A ação não ficará restrita para apenas este sábado, (18), a Cedae está mobilizando equipe de aguadeiros para servir água gelada de graça no entorno do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, também neste domingo (19). A iniciativa dá continuidade à distribuição de água que aconteceu na quinta (16) e na sexta-feira (17) no Largo da Carioca, Central do Brasil e Madureira.

Os aguadeiros da Cedae, profissionais conhecidos por distribuir água em grandes eventos, vão servir água em copos biodegradáveis, mas as pessoas também poderão levar suas garrafinhas para serem enchidas pelos aguadeiros.

Fiscalização

O Procon do Estado também foi até o show verificar denúncias sobre a questão do acesso com garrafas de água ao estádio e a instalação de tapumes que podem estar impedindo a ventilação dentro do Engenhão. O órgão abriu imediata apuração, junto à organização do evento, sobre os motivos da restrição da entrada com água no estádio Nilton Santos.

O Procon-RJ ainda oficiou a empresa organizadora para instalar mais bebedouros dentro do Engenhão e, principalmente, a permitir o acesso de garrafas de plástico vazias, sem tampa, para servir de refil.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou 5 equipamentos para o show no Engenhão. Uma ambulância intermediária do SAMU-RJ foi instalada no posto Ipiranga na av. Amaro Cavalcante (em frente à estação de trem do Engenhão), com uma dupla de motolâncias. Uma ambulância avançada reforçou o atendimento na UPA Engenho Novo, que fica próxima ao estádio. Outra ambulância intermediária do SAMU-RJ ficou no posto BR na Av Dom Helder Camara, do outro lado do estádio, com uma dupla de motolâncias.