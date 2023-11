Serviço será realizado nesta segunda-feira, dia 20

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizará manutenção na elevatória que abastece os bairros Santa Rosa e Ano Bom (Ary Parreiras). De acordo com a autarquia, na próxima segunda-feira, dia 20, com início às 09h, com previsão de conclusão às 15h, uma equipe fará manutenção no transformador que alimenta a elevatória situada no Santa Rosa.

Neste período, segundo o Saae, o fornecimento de água será interrompido provisoriamente. Os moradores devem priorizar o consumo essencial, fazendo uso de forma racional a fim de evitar desperdício.

Em caso de dúvidas, o telefone para contato é o (24) 3512-4333.