Barco com pescadores é dado como desaparecido em Angra dos Reis

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros e a da Capitania dos Portos, com lanchas e Jet ski, iniciaram buscas, na tarde deste domingo,(19) por um barco desaparecido com um grupo de pescadores, próximo a ilha de Jorge Grego, na baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ.

A informação da família à Capitania foi de que um grupo de pescadores saiu para pescar em alto mar, próximo a ilha conhecida como Jorge Grego, na manhã de ontem (18) e retornaria hoje(19), na hora do almoço. E não retornou. Familiares tentam desde a hora do temporal que atingiu a cidade contato com os tripulantes, mas não conseguem retorno. Eles acionaram a Marinha que junto com o Corpo de Bombeiros iniciaram às buscas pelo mar.