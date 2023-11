Um carro capotou, na manhã deste domingo (19), na Via Dutra, em Barra Mansa. O veículo seguia na pista sentido Rio de Janeiro.

O acidente ocorreu cerca de 600 metros depois do trevo de acesso à Região Leste de Barra Mansa. Sem informações sobre feridos, mas uma equipe de socorro da concessionária estava no local com uma ambulância.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Porém, há cerca de uma hora chove na região.