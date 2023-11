Condutor sem CNH e alcoolizado é preso após causar acidente na Dutra

Policiais Rodoviários Federais prenderam na madrugada deste domingo, por volta de 3h30min, um homem de 26 anos, na Dutra, em Barra Mansa, após provocar um acidente.

Os agentes foram informados sobre um acidente envolvendo um automóvel e um ônibus, com um ferido, na altura do km 283, da via. No local, foi constatado que o condutor, de 26 anos, do Toyota/Corolla colidiu lateralmente em um ônibus de turismo e depois colidiu com a mureta central.

Os passageiros do ônibus estavam em uma excursão de São José dos Campos/SP para Cabo Frio/RJ. Nenhum passageiro se feriu. Já o condutor do automóvel sofreu lesões no joelho da perna esquerda.

Os policiais constataram que o condutor do Toyota apresentava sinais visíveis de embriaguez, com fala alterada, olhos vermelhos, sonolência, dispersão, forte odor etílico, etc., também, confirmou ter ingerido cerveja, se recusando a se submeter ao teste etílico. Foi constatado também que ele não é habilitado e o veículo está com licenciamento vencido, sendo removido para o pátio.

Foi preenchido um Termo de Constatação de Sinais de Alteração Psicomotora para o condutor do Toyota, com base nos visíveis de embriaguez e informações de testemunhas sobre o estado no qual o indivíduo se encontrava, sendo relatado ainda, por ocupantes do ônibus, que após o acidente o condutor do carro desembarcou cambaleando, com fala alterada e com uma lata de cerveja na mão e, que ao se deparar com as testemunhas, lançou a lata de cerveja no mato. Devido as lesões sofridas, ele foi socorrido pela equipe médica da rodovia e levado para a Santa Casa de Barra Mansa.

Na Delegacia da cidade, foi confirmada a prisão em flagrante do indivíduo por embriaguez ao volante, com agravante de não possuir CNH e ter provocado um acidente.

O ônibus foi encaminhado para a delegacia para a realização de perícia no veículo e colhida declaração de testemunha. O preso ficou sob escolta policial no hospital.

Além dos trâmites criminais, foram extraídas as devidas multas de trânsito para as infrações constatadas, por dirigir veículo sem CNH, embriaguez ao voltante e licenciamento vencido, no valor total de R$ 4.108,58.