Equipe da secretaria identificou necessidade da obra e já começou a instalar 30 metros de manilhas para escoar a água da chuva

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda iniciou nesta semana a construção de um novo sistema de drenagem de águas pluviais no bairro Açude II, para melhorar as condições do bairro em dias de chuva. De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, o local apresentava problemas de alagamentos durante temporais, e a obra foi motivada após um pedido de limpeza de bueiros.

“A água não escoava e os moradores pediram apoio da SMI para conter os alagamentos. Ao fazer a limpeza, as equipes perceberam que a rede estava com muitos problemas, manilhas quebradas e entupimentos em diversos pontos. A solução foi refazer a rede”, explicou Poliana.

Os trabalhos acontecem na Rua 7, onde as equipes estão escavando e encaixando as manilhas com 300 milímetros de diâmetro para construir a nova rede de drenagem, que terá 30 metros. Os profissionais contam com o apoio de uma retroescavadeira, guindaste e caminhão.

Drenagem se soma a outras ações preventivas

A melhoria em sistemas de drenagem de água da chuva realizada pela Secretaria de Infraestrutura já beneficiou mais de 45 vias de Volta Redonda, segundo o balanço da SMI referente ao período de janeiro a setembro deste ano. Também foram feitas a limpeza de bueiros em mais de 850 ruas e a dragagem de mais de dez córregos – ações preventivas para o período de fortes chuvas do verão. Fotos de divulgação