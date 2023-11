Moto é furtada no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa

A moto Honda, placa LUF-9H08, foi furtada na madrugada de sábado (18) no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Na Delegacia de Polícia, o proprietário do veículo, um estudante de 24 anos, fez o registro do furto e informou que a moto estava estacionada em frente a sua casa, na Rua Vicente Ambrózio do Carmo, quando foi levada.

Câmeras de residências vizinhas podem ajudar a polícia a identificar o ladrão.

Informações podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia. (Foto: Polícia Militar)