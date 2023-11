A Polícia Militar apreendeu drogas, na tarde deste domingo (19), em Volta Redonda, em uma ação realizada no Morro da Conquista. Os suspeitos fugiram quando os agentes de aproximaram, abandonando o material.

Os policiais do Serviço Reservado e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) foram averiguar uma denúncia e se dirigiram ao local conhecido como Morro dos Macacos. Após a fuga (não foi informado quantos suspeitos estavam no local), os agentes encontraram 34 pedras de crack, 96 pinos de cocaína, seis pequenos tabletes e 235 trouxinhas de maconha, além de dois rádios de comunicação. Os produtos apreendidos foram apresentados na delegacia de Volta Redonda.