PRF apreende carro clonado na BR-393, em Barra do Piraí

Durante fiscalização de rotina, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí, os agentes abordaram um veículo Fiat Siena, com placas do Rio de Janeiro. Após verificar divergências nos sinais identificadores do veículo, foi constatado que o veículo abordado seria um clone de outro veículo de mesmas características com ocorrência de roubo em 04/10/2016, em Bangu RJ. Na época, conforme consta no registro, dois homens portanto arma de fogo renderam o condutor e, após ameaça, fugiram levando o veículo.

Indagados, o condutor de 30 anos, natural de Valença, e uma mulher, passageira de 38 anos, natural de Barra Mansa, informaram apenas que o veículo pertencia ao ex-marido dela já falecido.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Barra do Pirai para os procedimentos cabíveis.