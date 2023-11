A ETA (Estação de Tratamento de Água) do Belmonte, em Volta Redonda está operando na manhã deste domingo (19) com apenas três bombas – são quatro. O motivo é o reparo que o Saae-VR precisou fazer no rompimento de uma tubulação na Praça São Paulo, no bairro Niterói.

O serviço chegou a ser concluído no final da madrugada deste domingo (o rompimento foi na tarde do sábado, 18), mas quando a água foi liberada voltou a ocorrer um vazamento e a equipe permanece no local. A previsão de conclusão é às 14h.

De acordo com o Saae-VR, a ocorrência afeta o abastecimento dos bairros Laranjal, Bela Vista e Roma estão com o abastecimento prejudicado. (Foto: Arquivo)