Árvore cai sobre carro no bairro Água Limpa

Uma árvore caiu sobre um carro, na manhã desta segunda-feira (20), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O incidente ocorreu na Rua Madressilvas.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que a árvore caiu, por volta das 10h. A imagem mostra que o motorista tentou dar ré, mas não houve tempo.

Segundo as primeiras informações, ninguém se feriu. As imagens mostram ainda o susto de dois pedestres. A rua foi interditada e a Defesa Civil já se encontrava no local para a realização do corte da árvore.