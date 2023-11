Família de Barra Mansa procura mecânico desaparecido em Volta Redonda

Américo Carlos de Amorim Oliveira, de 44 anos, de Barra Mansa, está desaparecido desde a última sexta-feira (17). Morador do distrito de Amparo, Américo trabalha como mecânico em uma firma de aluguel e manutenção de retroescavadeira e caminhão no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

A família abriu um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. Segundo a irmã Ana Cecília Amorim de Oliveira, Américo teria saído do serviço às 16 horas da data do ocorrido em companhia de outras duas pessoas para sacar dinheiro no bairro São Luís e depois seria deixado no bairro Voldac.

De acordo com a irmã, o último contato de Américo com a família foi por meio de um telefonema para a esposa, por volta das 15h30min, dizendo que sairia do serviço e iria direto para a casa. Segundo Ana Cecília, o irmão estava de mudança para Volta Redonda e usava o uniforme da firma – camisa azul marinho -, calça preta, boné e mochila da mesma cor.

A irmã disse ainda que há quatro anos, Américo ficou dias sem aparecer, mas avisou que sairia. A família disponibilizou os seguintes telefones para caso alguém tenha informações sobre o seu paradeiro: (24) 981798327; (24) 992317606; (24) 998244913 e (24)999179448. A Polícia Militar também pode ser acionada através do 190. (Foto: Arquivo Pessoal)