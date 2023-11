Um jovem de 18 anos, identificado como Pedro Vitor Gonçalves de Oliveira, foi assassinado com vários tiros, no início da madrugada desta segunda-feira (20), em Barra Mansa. Uma adolescente de 15 anos, ex-namorada dele, ficou ferida e está internada na Santa Casa de Misericórdia, no Centro.

O crime aconteceu na Rua São Vicente de Paulo. Segundo as primeiras informações colhidas pela polícia, os assassinos estavam em uma motocicleta e um deles já teria sido identificado, pois já tem envolvimento em outros homicídios.

A Polícia Militar foi acionada para verificar disparos de arma de fogo no local e encontrou o jovem já morto. Segundo os agentes, eles ouviram um grito abafado de socorro da adolescente, que estava dentro do buraco de uma obra da prefeitura.

Os próprios policiais socorreram a vítima na viatura. No hospital, apesar de ser constatado que ela foi atingida por quatro disparos, eles foram informados que ela não correr risco de morrer.

Ao lado do corpo do jovem, crivado de balas, a perícia da Polícia Civil recolheu 55 estojos e 16 fragmentos de projéteis.