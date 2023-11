Policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas e prenderam dois suspeitos de tráfico, Rua Antônio Meireles Gomes, na Bacia de Pedra, em Vassouras.

Os agentes foram ao local verificar uma denúncia informando que no endereço havia um armazém do tráfico de drogas. Eles observaram um suspeito de 27 anos entrando na casa e recebendo de outro suspeito, de 25 anos, um sacolé de cocaína.

Os policiais fizeram a abordagem e com o suspeito de 25 anos foram encontradas duas bolsas com cocaína. Ao ser questionado pela equipe ele confessou estar traficando e que teria mais drogas escondidas nos fundos da casa, indicando a localização. Foram apreendidos 1.329 unidades plásticas com cocaína e R$480.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Policia de Valença para as providências cabíveis.