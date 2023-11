Vítima fatal de naúfragio em Angra dos Reis é morador de Volta Redonda

A vítima fatal do náufragio de um barco em Angra dos Reis é o morador do bairro Jardim Amália, em Volta Redonda, José Luiz Tito, de 63 anos. O corpo dele foi encontrado na embarcação, depois do resgate dos sobreviventes José Tito, de 71 anos; Cláudio Gouveia Toledo, de 53; Rafael Viana Toledo, de 42; Adilson Gouveia Toledo, de 66, Arlindo Moraes, de 51 anos e do policial civil Eduardo Martins da Silva, de 40 anos, lotado na delegacia de Barra do Piraí.

Até o momento desta publicação, o corpo de José Luiz permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis. A previsão é que seja trazido para Volta Redonda ainda pela manhã. Ele era casado com Luzia Pinto Suhett Tito, subsecretaria do Gabinete de Estratégia Governamental da prefeitura de Volta Redonda.

O grupo saiu para pescar no sábado (18) próximo à ilha de Jorge Grego, na baía da Ilha Grande. Segundo parentes, eles ficaram de voltar até o meio-dia do domingo, mas, como não retornaram até o meio da tarde, as autoridades náuticas e os bombeiros foram acionados. O resgate dos sobreviventes, no entanto, foi feito por um navio de cruzeiro da MSC. As vítimas foram encontradas lúcidas e orientadas.

Elas foram levadas pelo transatlântico à Vila do Abraão, onde eram aguardadas por equipes da Defesa Civil e também dos bombeiros. No cais de Santa Luzia, no Centro de Angra, duas ambulâncias fizeram a transferência das vítimas, no final da noite, para o Hospital Municipal da Japuíba.

O corpo José Luiz foi encontrado dentro da embarcação que afundou na baía. Segundo informações de conhecidos, ele estava de colete e a suspeita é que tenha batido a cabeça, perdendo os sentidos. As causas do acidente já estão sendo investigadas pela Marinha do Brasil e pela Polícia Civil.