Moradores do bairro e região serão beneficiados com nova estrutura, mais moderna e que segue as normas de acessibilidade

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entrega à população nesta terça-feira (21) a obra de reforma da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Vila Brasília. Com isso, os atendimentos serão retomados no nº 424 da Rua Nova Brasília. Nos últimos meses, a unidade de saúde passou por reforma geral, incluindo pintura, substituição de portas, troca de torneiras normais por outras com acionamento hidromecânico, revisão elétrica e hidráulica e substituição de coberturas, entre outros serviços.

Agora, a Secretaria de Saúde se prepara para construir uma nova UBSF para os moradores do bairro Vila Brasília e núcleos próximos. O processo licitatório já foi aberto, e a nova unidade vai funcionar na mesma rua da que está em funcionamento. A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, citou que a obra será feita através de emenda parlamentar com uma contrapartida do município. O valor total do investimento é de R$ 3.972.586,84, e a data para licitação da obra está prevista para 20 de dezembro.

“A UBSF Vila Brasília atende a oito mil pessoas com duas equipes da Estratégia de Saúde da Família constituída por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, recepcionistas, assistentes administrativos e auxiliares de serviços gerais. Com a nova unidade vamos dar mais qualidade aos atendimentos, não só para os moradores do bairro, mas para toda a região do Vila Brasília. A nova unidade será totalmente modernizada, garantindo a acessibilidade de pessoas com deficiência e auxiliando os profissionais de saúde com novos setores de trabalho”, comentou a secretária.

Nova UBSF Vila Brasília

A nova UBSF Vila Brasília terá 885m² de área construída e contará com oito consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, salão com quatro cadeiras para atendimento odontológico, sala de vacina, sala de curativo, sala de coleta, sala de observação, sala para atividades de educação em saúde, recepção com ampla sala de espera, sanitários e fraldário, central de material esterilizado simplificada e toda área de apoio necessária para funcionários e agentes comunitários de saúde.

A nova unidade também contará com castelo d’água de dez mil litros e vagas de estacionamento para ambulância e pessoas com deficiência. O projeto foi elaborado dentro das normas ABNT NBR 9050 de acessibilidade nas edificações e RDC n°50 de 2002, que regulamenta os projetos para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Imagem de divulgação