Atividade do projeto universitário Sangue Bom terá parceria do UniFOA e do Rotary e acontecerá no próximo dia 25 na Feira Livre do Aterrado

A Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) de Volta Redonda vai promover uma ação de conscientização no próximo dia 25, quando é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A atividade será realizada na Feira Livre do Aterrado e faz parte do projeto universitário Sangue Bom, que tem por objetivo incentivar os jovens a se tornarem doadores voluntários do Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), no bairro Colina.

Desta vez, a CoordJuv conta com a parceria do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e o Rotary para realizar a campanha. Neste dia, haverá distribuição de panfletos explicativos desmistificando a doação de sangue, dando informações básicas sobre como doar.

“É fundamental mostrar à população em geral sobre a importância da doação de sangue, e com esta atividade queremos sensibilizar as pessoas para que se tornem doadores voluntários”, disse a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez.

Ela explicou que o projeto universitário Sangue Bom visa aumentar o abastecimento do Banco de Sangue de Volta Redonda, principalmente com a proximidade de datas festivas, como o Natal, Ano Novo e Carnaval. “Em meses com feriados prolongados o número de coletas costuma cair, justamente quando a demanda por hemocomponentes é maior”, ressaltou Larissa.

“Seja um doador. Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro vidas”, pediu a coordenadora da Juventude, informando que a captação no Núcleo de Hemoterapia, no Hospital São João Batista, é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto nos feriados.

Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos pode ser doador, sendo que aqueles que tenham 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Não é preciso estar em jejum, mas é necessário estar em boas condições de saúde.

A mulher pode doar até três vezes em um período de 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações. Já o homem pode doar até quatro vezes em um período de 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações.