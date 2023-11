Vinte e nove alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda participam entre quinta-feira (23) e sábado (25) da Fira Brasil, competição de robótica que este ano será realizada na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Acompanhados por onze professores, os estudantes partiram no início da tarde desta terça-feira (21) da Ilha São João, de onde seguiram para Campinas (SP) a fim de embarcar no avião que os levará para o Nordeste.

O grupo estuda em três instituições de ensino do município: o Colégio João XXIII, no Retiro; e as escolas municipais Espírito Santo, no Santo Agostinho, e Walmir de Freitas Monteiro, no Santa Rita do Zarur. Os estudantes se classificaram para o evento nacional durante a disputa do Fira Rio, em julho, em Volta Redonda – primeira vez que o torneio foi realizado na cidade.

Cada escola terá seu próprio time na Fira Brasil: Tecnobots (Walmir de Freitas Monteiro), Thunderbots (Espírito Santo) e Birdbots (João XXIII). Os jovens que vão representar o município disputarão as provas de Cabo de Guerra, Cliff Hanger, DRC Explorer e Missão Impossível. As três instituições de ensino terão equipes na categoria U14, sendo que a Walmir de Freitas e Espírito Santo também participarão na categoria U19.

Os Tecnobots ainda conseguiram se classificar para a prova de Mídias, em que terão que produzir um relato audiovisual durante o evento; a equipe que conseguir o maior número de visualizações ganhará pontos extras, e para apoiar a turma volta-redondense basta assistir ao vídeo quando ele for disponibilizado no canal dos Tecnobots no YouTube (https://www.youtube.com/@TecnoBots-oj2hj)

Um dos objetivos dos jovens na Fira Brasil é a classificação das equipes para o mundial de robótica que acontecerá em 2024 no Brasil, no estado do Maranhão.

Treinos e muita disposição

Representante da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, Cléo Soares dos Santos, 15 anos, contou que a expectativa entre os estudantes é imensa. “Estamos todos super ansiosos para participar. Estamos treinando de manhã, à tarde e à noite, estão todos se ajudando. E para a maioria do grupo será a primeira viagem de avião, além da oportunidade de conhecer um novo estado, um ponto turístico muito famoso.”

Felipe Nóbrega, da Secretaria Municipal de Educação (SME), confirma que os treinos foram intensificados desde a classificação na competição regional. “É mais um desafio a ser superado, pois são jovens que começaram há pouco tempo na robótica, em março, e que já conseguiram a classificação para o Fira Brasil quatro meses depois, mesmo sem a experiência nesse tipo de competição”, elogia.