Uma mulher ficou presa às ferragens de um carro em um acidente sobre uma linha férrea no fim da manhã desta terça-feira (21), no distrito de Barão de Juparanã, em Valença.

De acordo com apuração do jornal, ela e outra pessoa estavam no veículo e passavam sobre os trilhos quando o carro foi esmagado por um caminhão rodoferroviário contra uma mureta. Segundo o Samu, por volta das 15 horas, o resgate ainda estava sendo realizado.

A outra pessoa conseguiu sair do carro e foi levada a um hospital por pessoas que estavam próximas ao local do acidente, informaram testemunhas. O motorista do caminhão não se machucou. A MRS Logística, responsável pela linha férrea, informou que o caminhão estava sendo usado em um serviço de manutenção. Veja a nota na íntegra.

“Lamentamos profundamente confirmar o ocorrido. Sobre o acidente, envolvendo um dos nossos equipamentos de manutenção da linha, informamos que o operador da máquina cumpria todos os procedimentos de segurança, quando avistou um veículo repentinamente tentando transpor a passagem em nível, apesar da sinalização. Neste momento, o freio de emergência do veículo foi acionado no intuito de evitar a colisão, no entanto, não foi possível parar a tempo.