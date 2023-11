Colisão de 3 veículos interdita BR-393, em Barra do Piraí

Três pessoas ficaram feridas em um acidente, por volta das 10h40min desta terça-feira (21), na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí. A batida envolveu uma carreta e dois carros de passeio.

Segundo as primeiras informações, a motorista de um dos carros perdeu o controle de direção e bateu em uma carreta, que saiu da pista. Outro carro que vinha atrás não conseguiu frear e também colidiu, pegando fogo em seguida. O incêndio foi apagado pelos bombeiros.

A condutora do primeiro automóvel e o carona foram socorridos pela K-Infra e encaminhados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Já o motorista do outro carro foi atendido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Geral Santa Casa de Barra do Piraí. O motorista da carreta não se feriu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, às 11h45min o trânsito no sentido Volta Redonda foi liberado e o tráfego estava fluindo no sistema pare-siga.