CSN: trabalhadores recusam proposta para renovar turno de 8h

Os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) recusaram, em votação realizada nesta terça-feira (21), a proposta da empresa para renovar o acordo para o turno de 8h na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Foram 1.827 votos contrários, 824 favoráveis, dois brancos e um voto nulo.

A votação ocorreu na Praça Juarez Antunes. A empresa ofereceu um abo de R$ 5 mil. O acordo em vigor termina no próximo dia 30. Até o momento desta publicação, a CSN não havia comentado o resultado e se fará uma outra oferta aos seus empregados. A direção do Sindicato dos Metalúrgicos defende a volta do turno de 6h, mas disse que respeitará a decisão da categoria.