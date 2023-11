Pinheiral: mulher acaba presa por ameaçar vítimas com espeto e faca

A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (20), no bairro Ipê, em Pinheiral, uma mulher de 39 anos suspeita de ameaçar duas pessoas com uma faca e um espeto. O caso ocorreu na casa de uma das vítimas, na Rua Jaime Carlos Vieira.

De acordo com a PM, a mulher chegou a cuspir nos agentes e precisou ser contida por conta da sua agressividade no momento em que foi abordada. A PM informou que as vítimas – um homem de 52 anos e uma mulher de 25 – ainda relataram terem sofrido “várias” injúrias raciais por parte da suspeita.

A faca e o espeto foram apreendidos. A mulher foi levada para a delegacia, onde ficou presa pelos crimes. (Foto: PM/Divulgação)